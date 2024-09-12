Чили – Боливия – 1:2. Вратарь подвернул ногу, Варгас забил в пустые. Видео
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В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборная Чили дома проиграла команде Боливии со счетом 1:2. В этом матче был забит курьезный гол.
На 39-й минуте голкипер команды гостей Карлос Лампе подвернул ногу. потерял мяч, и Эдуардо Варгас забил в пустые ворота, сравняв счет (1:1).
Сразу после замены голкипера гости забили ответный гол и восстановили перевес (2:1).
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
8-й тур, 11 сентября
00:00. Чили – Боливия – 1:2
Голы: Эдуардо Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Мигелито, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
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