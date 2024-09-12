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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
11.09.2024 00:00 – FT 1 : 2
Боливия
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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:03
75
0

Чили – Боливия – 1:2. Вратарь подвернул ногу, Варгас забил в пустые. Видео

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке

12 сентября 2024, 03:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 06:03
75
0
Чили – Боливия – 1:2. Вратарь подвернул ногу, Варгас забил в пустые. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Варгас

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Чили дома проиграла команде Боливии со счетом 1:2. В этом матче был забит курьезный гол.

На 39-й минуте голкипер команды гостей Карлос Лампе подвернул ногу. потерял мяч, и Эдуардо Варгас забил в пустые ворота, сравняв счет (1:1).

Сразу после замены голкипера гости забили ответный гол и восстановили перевес (2:1).

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

00:00. Чили – Боливия – 1:2

Голы: Эдуардо Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Мигелито, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Miguel Terceros (Боливия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Варгас (Чили).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Кармело Альгараньяс (Боливия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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