Рух договорился о расширении сотрудничества с норвежским клубом

Львовское «Рух» приняло у себя представителей норвежского клуба «Бранн».

Во время дружеского визита норвежцы передали украинским военным дроны и зарядные станции, посетили центр реабилитации пострадавших от войны Superhumans, почтили память павших Героев, а также посетили академию «Руха» и матч «желто-черных» на «Арене Львов».

Желто-черные уже давно сотрудничают с норвежским клубом, который кроме спортивных вопросов активно помогает украинцам и ВСУ. В частности, визит представителей «Бранна» во Львов начался со встречей с украинскими военными и совместной передачей необходимого оборудования: дронов и зарядных станций.

Норвежские гости посетили академию «Руха», где им провели экскурсию и показали условия, в которых живут и тренируются игроки «желто-черных» и воспитанники клуба.

Представитель делегации «Бранн» Одд Сольтведт: «В течение нескольких дней мы общались с руководством «Руха» о будущих планах и ​​развитии сотрудничества между клубами. Мы получили много предложений по будущим проектам, поэтому мы будем делать все возможное, чтобы эти планы осуществились. Конечно, из-за войны в Украине много рисков, однако мы попытаемся воплотить наши мечты в жизнь. Мы провели много времени в академии Руха, и это тот уровень, который мы не ожидали увидеть. У детей есть большие возможности для развития и это действительно впечатляет».

Генеральный директор «Руха» Игорь Дедышин: «Мы нацелены на расширение сотрудничества, в том числе в спортивной составляющей. Есть много планов и идей, которые мы вскоре представим посредством договора о стратегическом сотрудничестве, которое будет рассчитано на годы. Одним из пунктов сотрудничества с «Бранном» является идея обмена детьми, чтобы определенное время наши воспитанники побывали в Норвегии, а их дети были в академии «Руха». Норвежцы даже шутили, что боятся, что их дети не захотят возвращаться домой – настолько им понравилась инфраструктура Руха и местная атмосфера.

Но если говорить серьезно, то хочется начать глобальное сотрудничество именно в вопросе детей, ведь это очень важно для философии нашего клуба, ведь наши воспитанники – фундамент Руха. Мы хотим, чтобы наши дети получали международный опыт, общались со сверстниками из-за границы, развивались в футбольном и человеческом планах по европейским ценностям. Первые шаги этого сотрудничества будут уже в ближайшее время. У нас есть интересные идеи, и надеюсь, что нам удастся их реализовать».