ЛЕДНЕВ: «В Полесье все на высоком уровне. Кайфую от процесса каждый день»

Полузащитник Полесья Богдан Леднев поделился впечатлениями от пребывания в житомирском клубе:

«Ну, конечно, я слышал многое о «Полесье» и о базе, но когда вживую это увидел, то, конечно, все гораздо масштабнее, чем все говорили мне.

Кайфую каждый день от процесса, от того, насколько профессионально все здесь построено, есть все, чтобы работать и прогрессировать. У нас здесь еженедельно что-то новое добавляется, какие-то новинки, которые для всех интересны и полезны. Даже после моего прихода здесь уже появилась барная стойка, где нам делают спортивные напитки до тренировок и после них. Для нас все готово, это очень профессионально.

Здесь действительно все на высоком уровне. Если судить по украинским меркам, то на очень высоком уровне. И ни в одной команде я не видел, чтобы так все было профессионально и гармонично.

Важно было забить гол, конечно. Для атакующего игрока гол придает уверенности, и хочется забивать как можно больше. Конечно, уже четвертая игра, и хотелось бы поскорее забить, но есть как есть. Рад, что забил первый гол, буду дальше работать, чтобы гораздо больше забивать в следующих матчах.

Я тренировался по индивидуальной программе, уж очень соскучился по футболу. Когда уже первая игра состоялась, я был очень мотивирован и очень ждал ее. То есть, столько положительных эмоций было. Если честно, не было волнения, была игра, мы ввели в счете и нужно было выйти, помочь команде. Мысли были только об этом, никакого волнения не было.

Я доволен в целом, что мы победили в первом матче, и сразу Шахтер. Это классно для команды и для меня, и своей игрой, в принципе, я доволен. У нас у Динамо с 19 лет было соперничество с «Шахтером», и, конечно, приятно их побеждать».