Леднев рассказал, почему вместо MLS и Саудовской Аравии выбрал Полесье

Полузащитник «Полесья» Богдан Леднев рассказал, какие варианты продолжения карьеры у тебя были, когда он покидал «Днепр-1».

- Почему ты выбрал «Полесье»? Что стало решающим фактором?

- Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме «Полесья», я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть, в Украине рассматривал только «Полесье».

- А из-за рубежа какие чемпионаты были, если не говорить о конкретных клубах?

- MLS было...

- В Америку тебя звали? Месси?

- Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но, нет, не Месси.

- А интересно, почему ты не выбрал MLS?

- Я считаю, что мне еще рано туда ехать. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-то хороший европейский чемпионат.

У меня были варианты и в Саудовской Аравии. Такое ощущение, будто мне 30 лет, – сказал Богдан.

Отметим, что Леднев в 2023 году ушел из «Динамо» в «Днепр-1» за 500 тысяч евро. Этим летом на правах свободного агента перебрался в «Полесье».