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  4. Леднев рассказал, почему вместо MLS и Саудовской Аравии выбрал Полесье
Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 12:22 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:23
183
0

Леднев рассказал, почему вместо MLS и Саудовской Аравии выбрал Полесье

Богдан считает, что ему еще рано туда ехать

10 сентября 2024, 12:22 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:23
183
0
Леднев рассказал, почему вместо MLS и Саудовской Аравии выбрал Полесье
ФК Полесье. Богдан Леднев

Полузащитник «Полесья» Богдан Леднев рассказал, какие варианты продолжения карьеры у тебя были, когда он покидал «Днепр-1».

- Почему ты выбрал «Полесье»? Что стало решающим фактором?
- Ну, если честно, в Украине, в принципе, было много клубов, куда я мог пойти. Но в Украине, кроме «Полесья», я не рассматривал вариантов. Я больше общался с зарубежными клубами. То есть, в Украине рассматривал только «Полесье».

- А из-за рубежа какие чемпионаты были, если не говорить о конкретных клубах?
- MLS было...

- В Америку тебя звали? Месси?
- Нет, было бы круто с ним в команде поиграть. Но, нет, не Месси.

- А интересно, почему ты не выбрал MLS?
- Я считаю, что мне еще рано туда ехать. Еще такой возраст, когда хочется хорошо зарекомендовать себя в Украине и перейти в какой-то хороший европейский чемпионат.

У меня были варианты и в Саудовской Аравии. Такое ощущение, будто мне 30 лет, – сказал Богдан.

Отметим, что Леднев в 2023 году ушел из «Динамо» в «Днепр-1» за 500 тысяч евро. Этим летом на правах свободного агента перебрался в «Полесье».

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Владимир Клепач Источник: ФК Полесье
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