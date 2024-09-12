Будковский приблизился к клубному рекорду Зари по количеству голов в УПЛ
Форвард луганской команды забил 25 мячей за клуб в чемпионатах Украины
В 5-м туре УПЛ нападающий «Зари» Филипп Будковский забил один из голов в ворота «Оболони» (2:0).
Тем самым Будковский увеличил счет своих голов в составе луганского клуба в чемпионатах Украины до 25 мячей и догнал по этому показателю Александра Караваева.
Возглавляет список лучших бомбардиров «Зари» в украинских чемпионатах еще с 1996 года Алексей Коробченко. Для повторения голеадорского клубного рекорда Будковскому остался всего один точный удар.
В одном шаге к топ-10 клубному рейтингу остановился панамец Эдуардо Герреро (15 голов), перед закрытием трансферного окна перешедший в «Динамо».
Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины
- 1. Алексей Коробченко (1992–1996): 26 голов
- 2–3. Александр Караваев (2015–2019): 25
- 2–3. Филипп Будковский (2014–2024): 25
- 4–5. Желько Любенович (2013–2018): 23
- 4–5. Артем Громов (2018–2022): 23
- 6. Дмитрий Хомченовский (2011–2022): 22
- 7–8. Тимерлан Гусейнов (1992–1993): 19
- 7–8. Владислав Кочергин (2018–2022): 19
- 9. Назарий Русин (2020–2024): 17
- 10. Никита Каменюка (2007–2020): 16
- 11. Эдуардо Герреро (2023–2024): 15
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