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Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2024, 04:13
45
0

Будковский приблизился к клубному рекорду Зари по количеству голов в УПЛ

Форвард луганской команды забил 25 мячей за клуб в чемпионатах Украины

12 сентября 2024, 03:21 | Обновлено 12 сентября 2024, 04:13
45
0
Будковский приблизился к клубному рекорду Зари по количеству голов в УПЛ
УПЛ. Филипп Будковский (слева)

В 5-м туре УПЛ нападающий «Зари» Филипп Будковский забил один из голов в ворота «Оболони» (2:0).

Тем самым Будковский увеличил счет своих голов в составе луганского клуба в чемпионатах Украины до 25 мячей и догнал по этому показателю Александра Караваева.

Возглавляет список лучших бомбардиров «Зари» в украинских чемпионатах еще с 1996 года Алексей Коробченко. Для повторения голеадорского клубного рекорда Будковскому остался всего один точный удар.

В одном шаге к топ-10 клубному рейтингу остановился панамец Эдуардо Герреро (15 голов), перед закрытием трансферного окна перешедший в «Динамо».

Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины

  • 1. Алексей Коробченко (1992–1996): 26 голов
  • 2–3. Александр Караваев (2015–2019): 25
  • 2–3. Филипп Будковский (2014–2024): 25
  • 4–5. Желько Любенович (2013–2018): 23
  • 4–5. Артем Громов (2018–2022): 23
  • 6. Дмитрий Хомченовский (2011–2022): 22
  • 7–8. Тимерлан Гусейнов (1992–1993): 19
  • 7–8. Владислав Кочергин (2018–2022): 19
  • 9. Назарий Русин (2020–2024): 17
  • 10. Никита Каменюка (2007–2020): 16
  • 11. Эдуардо Герреро (2023–2024): 15
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Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика бомбардиры лучший бомбардир Александр Караваев Желько Любенович Артем Громов Дмитрий Хомченовский Тимерлан Гусейнов Назарий Русин Никита Каменюка Владислав Кочергин Эдуардо Герреро
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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