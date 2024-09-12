Будковский приблизился к клубному рекорду Зари по количеству голов в УПЛ

В 5-м туре УПЛ нападающий «Зари» Филипп Будковский забил один из голов в ворота «Оболони» (2:0).

Тем самым Будковский увеличил счет своих голов в составе луганского клуба в чемпионатах Украины до 25 мячей и догнал по этому показателю Александра Караваева.

Возглавляет список лучших бомбардиров «Зари» в украинских чемпионатах еще с 1996 года Алексей Коробченко. Для повторения голеадорского клубного рекорда Будковскому остался всего один точный удар.

В одном шаге к топ-10 клубному рейтингу остановился панамец Эдуардо Герреро (15 голов), перед закрытием трансферного окна перешедший в «Динамо».

Лучшие бомбардиры Зари в чемпионатах Украины