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  4. Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
Украина. Премьер лига
12 сентября 2024, 03:02 |
963
0

Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги

Свои деньги точно не получат Имад Ашур и Андрей Русол

12 сентября 2024, 03:02 |
963
0
Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги
ФК Днепр-1

Еще в конце августа 2024 года уже ликвидированный клуб Днепр-1 начал выплачивать долги.

Тогда днепряне рассчитались с около 40 работниками на сумму 13 миллионов гривен.

Журналист Игорь Бурбас в своей авторской программе назвал двух известных людей в украинском футболе, с кем Днепр-1 рассчитываться не будет. Речь идет про Имада Ашура и Андрея Русола, которые связанны с платформой PASS – платформа для анализа и скаутинга.

Причина – «они угробили клуб». Также Днепр-1 все еще не рассчитался с уже бывшими футболистами команды.

Имад Ашур сейчас является главным тренером житомирского Полесья, а Андрей Русол – директором львовских Карпат.

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чемпионат Украины по футболу зарплаты долги Украинская Премьер-лига ликвидация Днепр-1 Имад Ашур Андрей Русол
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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