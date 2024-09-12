Они угробили клуб. Известно, кому Днепр-1 не собирается выплачивать долги

Еще в конце августа 2024 года уже ликвидированный клуб Днепр-1 начал выплачивать долги.

Тогда днепряне рассчитались с около 40 работниками на сумму 13 миллионов гривен.

Журналист Игорь Бурбас в своей авторской программе назвал двух известных людей в украинском футболе, с кем Днепр-1 рассчитываться не будет. Речь идет про Имада Ашура и Андрея Русола, которые связанны с платформой PASS – платформа для анализа и скаутинга.

Причина – «они угробили клуб». Также Днепр-1 все еще не рассчитался с уже бывшими футболистами команды.

Имад Ашур сейчас является главным тренером житомирского Полесья, а Андрей Русол – директором львовских Карпат.