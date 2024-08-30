Днепр-1 начал выплачивать долги, но пока не футболистам. Известна сумма

Уже ликвидированный клуб Днепр-1 начал выплачивать долги.

Сообщается, что 30 августа около 40 работников днепрян получили зарплату за 4–5 месяца в зависимости от задолженности.

Уплаченная сумма равняется 13 млн грн. Информации о долгах футболистам пока что нет.

Ранее Днепр-1 был исключен из УПЛ, а также днепрянам было засчитано техническое поражение в противостоянии Q2 Лиги конференций против Академии Пушкаша.