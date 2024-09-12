А что делать Лунину? Реал подпишет дорогостоящего голкипера

Мадридский футбольный клуб Реал подпишет 29-летнего французского голкипера Майка Меньяна из итальянского Милана.

Скауты сливочных предлагали руководству подписать Меньяна в качестве второго номера и будущей замены Тибо Куртуа.

Контракт Меньяна с Миланом заканчивается летом 2026 года. Россонери пытались продлить соглашение с вратарем, однако переговоры зашли в тупик после того, как француз запросил зарплату в 7–8 млн евро за сезон, в то время как другие игроки команды не получают более 5 млн.

Дублером Куртуа сейчас является украинец Андрей Лунин. Ходили слухи, что Лунин покинет клуб летом 2025 года после того, как у него завершится контракт, но 11 сентября появилась информация о продлении соглашения между Андреем и Реалом.

Трансферная стоимость Меньяна расценивается в 38 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогостоящих вратарей мира.