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  4. А что делать Лунину? Реал подпишет дорогостоящего голкипера
Испания
12 сентября 2024, 02:05 |
520
0

А что делать Лунину? Реал подпишет дорогостоящего голкипера

Майк Меньян близок к переходу в королевский клуб из итальянского Милана

12 сентября 2024, 02:05 |
520
0
А что делать Лунину? Реал подпишет дорогостоящего голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

Мадридский футбольный клуб Реал подпишет 29-летнего французского голкипера Майка Меньяна из итальянского Милана.

Скауты сливочных предлагали руководству подписать Меньяна в качестве второго номера и будущей замены Тибо Куртуа.

Контракт Меньяна с Миланом заканчивается летом 2026 года. Россонери пытались продлить соглашение с вратарем, однако переговоры зашли в тупик после того, как француз запросил зарплату в 7–8 млн евро за сезон, в то время как другие игроки команды не получают более 5 млн.

Дублером Куртуа сейчас является украинец Андрей Лунин. Ходили слухи, что Лунин покинет клуб летом 2025 года после того, как у него завершится контракт, но 11 сентября появилась информация о продлении соглашения между Андреем и Реалом.

Трансферная стоимость Меньяна расценивается в 38 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогостоящих вратарей мира.

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Майк Меньян Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Агарков Источник: DefensaCentral
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