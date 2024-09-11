СТЕПАНЕНКО: «Ванат будет забивать в Лиге Европы и за сборную, но не в УПЛ»
Ветеран сборной Украины высказался о первом голе Владислава за сборную Украины
Ветеран сборной Украины и донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на первый гол нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната за национальную команду. Владислав забил в ворота сборной Чехии (2:3) в матче Лиги наций 2024/25.
«Молодец, забил, мог еще забить в этом матче. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности – он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в чемпионате УПЛ», – сказал Степаненко.
Ранее Тарас Степаненко раскритиковал судейство матча Лиги наций Чехия – Украина.
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