СТЕПАНЕНКО: «Ванат будет забивать в Лиге Европы и за сборную, но не в УПЛ»

Ветеран сборной Украины и донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко отреагировал на первый гол нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната за национальную команду. Владислав забил в ворота сборной Чехии (2:3) в матче Лиги наций 2024/25.

«Молодец, забил, мог еще забить в этом матче. Я уверен, что этот гол придаст ему уверенности – он будет забивать в Лиге Европы, за национальную сборную, но не в чемпионате УПЛ», – сказал Степаненко.

Ранее Тарас Степаненко раскритиковал судейство матча Лиги наций Чехия – Украина.