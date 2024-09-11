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Украина. Премьер лига
11 сентября 2024, 22:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:20
316
0

Началась продажа билетов на перенесенный матч между Динамо и Ворсклой

Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 грн

11 сентября 2024, 22:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 22:20
316
0
Началась продажа билетов на перенесенный матч между Динамо и Ворсклой
ФК Динамо

В среду, 18 сентября, состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ между командами Динамо и Ворскла.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В клубе ждут зрителей на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

В субботу, 14 сентября, в 15.30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится номинально выездной матч киевлян против луганской «Зари». Все билеты на игру уже были реализованы.

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Динамо - Ворскла Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава билеты
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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