Началась продажа билетов на перенесенный матч между Динамо и Ворсклой
Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 грн
В среду, 18 сентября, состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ между командами Динамо и Ворскла.
Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В клубе ждут зрителей на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
В субботу, 14 сентября, в 15.30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится номинально выездной матч киевлян против луганской «Зари». Все билеты на игру уже были реализованы.
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