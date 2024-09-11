Началась продажа билетов на перенесенный матч между Динамо и Ворсклой

В среду, 18 сентября, состоится перенесенный матч 4-го тура УПЛ между командами Динамо и Ворскла.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. В клубе ждут зрителей на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

В субботу, 14 сентября, в 15.30 на стадионе «Динамо» им. Лобановского состоится номинально выездной матч киевлян против луганской «Зари». Все билеты на игру уже были реализованы.