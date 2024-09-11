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  4. Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Испания
11 сентября 2024, 20:15 |
2338
1

Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги

У Флорентино возникли недоразумения с Винисиусом 

11 сентября 2024, 20:15 |
2338
1
Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес возмущен действиями звездного вингера Винисиуса Жуниора, который заявил, что у Испании нужно забрать ЧМ-2030, если в стране не улучшится ситуация с расизмом.

Перес мечтает, чтобы финал ЧМ-2026 прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а такие высказывания от лидера команды могут негативно повлиять на имидж клуба и шансы Испании на проведение турнира.

Такой поступок Винисиуса еще больше заставил «Реал» рассмотреть возможный трансфер игрока. За Винисиусом уже долгое время следят клубы из Саудовской Аравии, которые готовы оформить самый дорогой трансфер в истории футбола.

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Флорентино Перес Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитро Олійник Источник: Football Espana
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Комментарии 1
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TolsTIyELF
В принципе после такого его нужно продавать. Он решил что может поливать говном не просто клуб а всю Испанию. Как показівает опіт Рональду - Реал Мадрид великий клуб, он делает игроков великими. Без него даже топовий Рональду слабоват. Винисиуса искуственно создала Испания  а он решил еще и повіпендриваться.
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