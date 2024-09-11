Перес возмущен поступком звезды. Реал может продать его за рекордные деньги

Президент «Реала» Флорентино Перес возмущен действиями звездного вингера Винисиуса Жуниора, который заявил, что у Испании нужно забрать ЧМ-2030, если в стране не улучшится ситуация с расизмом.

Перес мечтает, чтобы финал ЧМ-2026 прошел в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», а такие высказывания от лидера команды могут негативно повлиять на имидж клуба и шансы Испании на проведение турнира.

Такой поступок Винисиуса еще больше заставил «Реал» рассмотреть возможный трансфер игрока. За Винисиусом уже долгое время следят клубы из Саудовской Аравии, которые готовы оформить самый дорогой трансфер в истории футбола.