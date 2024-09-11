Куртуа пока будет основным. Подробности подписания контракта Лунина

По информации ресурса Marca, который первым сообщил о подписании Андреем Луниным нового контракта с «Реалом» (о чем должны официально сообщить в ближайшее время), украинец долгое время действительно сомневался, стоит ли подписывать новый контракт.

Однако и клуб, и игрок пришли к мнению, что лучше идти в сезон с подписанным долгосрочным соглашением, а уже по итогам чемпионата думать, что делать дальше. «Реал» не хотел получить ситуацию, в которой клуб лето 2025 года потерял бы молодого вратаря свободным агентом.

При этом Лунин в комментарии журналистам отметил, что понимает – пока основным стражем ворот будет Тибо Куртуа. Но Андрей готов бороться и искать свой шанс в текущем сезоне.

Сообщается, что клуб показал игроку веру в него, а уже от Лунина зависит, сможет ли он использовать новый шанс и стать первым номером. А продать футболиста всегда можно, учитывая высокий спрос и качественную игру, которую Андрей показал в минувшем сезоне.