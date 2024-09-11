ФОТО. Оболонь презентовала новые комплекты формы

Киевская «Оболонь» презентовала новые комплекты формы на сезон 2024/2025 от своего технического спонсора, бренда «Jako».

Комплекта формы представлено сразу три. Домашний в привычном зеленом цвете, а также выездной и третий комплект, которые выполнены в белом и черном.

Также презентованы два комплекта вратарской формы – в красном и синем цветах.

Ранее в «Оболони» объяснили выбор Сергея Шищенко на пост главного тренера.