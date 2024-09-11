Украина. Премьер лига11 сентября 2024, 17:26 |
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ФОТО. Оболонь презентовала новые комплекты формы
Киевский клуб обновил свою экипировку
11 сентября 2024, 17:26 |
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Киевская «Оболонь» презентовала новые комплекты формы на сезон 2024/2025 от своего технического спонсора, бренда «Jako».
Комплекта формы представлено сразу три. Домашний в привычном зеленом цвете, а также выездной и третий комплект, которые выполнены в белом и черном.
Также презентованы два комплекта вратарской формы – в красном и синем цветах.
Ранее в «Оболони» объяснили выбор Сергея Шищенко на пост главного тренера.
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