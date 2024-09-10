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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:06
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0

Президент Оболони пояснил причины приглашения Шищенко в команду

Александр Слободян – о выборе в пользу экс-наставника «Полесья»

10 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 09:06
260
0
Президент Оболони пояснил причины приглашения Шищенко в команду
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян рассказал, как принял решение о том, что новым главным тренером команды будет Сергей Шищенко, который заменил на тренерском мостике Валерия Иващенко.

– Выбор преемника пал на Сергея Шищенко, хотя от коллег можно было услышать фамилии Дулуба и Ковальца...

– Сергей Юрьевич был первым кандидатом в нашем списке. Мы хорошо его знаем, как известного в прошлом игрока, который дал классный результат с Полесьем. Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру, которая и мне симпатична. Я с детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что нравится зрителям и приносит результат.

– Имеющийся состав футболистов Оболони подходит под футбол, который вы хотите видеть?

– У нас достаточно сбалансированная команда. Эти игроки способны показывать значительно лучший результат, чем сейчас. Понятно, что мы недобрали около трех очков из-за односторонних ошибок судей. Можно вспомнить Полтаву, первый матч с Ковалевкой. Имеем, что имеем.

Сергей Юрьевич с первых минут появления в клубе вселил оптимизм в игроков и функционеров клуба. Сегодня Оболонь имеет больший потенциал, чем был год назад. И мы должны им воспользоваться.

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Александр Слободян Сергей Шищенко Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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