Президент Оболони пояснил причины приглашения Шищенко в команду

Президент киевской «Оболони» Александр Слободян рассказал, как принял решение о том, что новым главным тренером команды будет Сергей Шищенко, который заменил на тренерском мостике Валерия Иващенко.

– Выбор преемника пал на Сергея Шищенко, хотя от коллег можно было услышать фамилии Дулуба и Ковальца...

– Сергей Юрьевич был первым кандидатом в нашем списке. Мы хорошо его знаем, как известного в прошлом игрока, который дал классный результат с Полесьем. Нам нравится его желание поставить интересную, комбинационную игру, которая и мне симпатична. Я с детства люблю команды, которые играют в комбинационный футбол, что нравится зрителям и приносит результат.

– Имеющийся состав футболистов Оболони подходит под футбол, который вы хотите видеть?

– У нас достаточно сбалансированная команда. Эти игроки способны показывать значительно лучший результат, чем сейчас. Понятно, что мы недобрали около трех очков из-за односторонних ошибок судей. Можно вспомнить Полтаву, первый матч с Ковалевкой. Имеем, что имеем.

Сергей Юрьевич с первых минут появления в клубе вселил оптимизм в игроков и функционеров клуба. Сегодня Оболонь имеет больший потенциал, чем был год назад. И мы должны им воспользоваться.