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  4. Андрей ПОЛУНИН: «До отставки Реброва дело не дойдет»
Лига наций
11 сентября 2024, 17:06 |
532
1

Андрей ПОЛУНИН: «До отставки Реброва дело не дойдет»

Бывший полузащитник сборной Украины рассказал об игре сине-желтых против чехов

11 сентября 2024, 17:06 |
532
1
Андрей ПОЛУНИН: «До отставки Реброва дело не дойдет»
Андрей Полунин

Во втором туре Лиги наций футбольная сборная Украины уступила в Праге чехам – 2:3.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему подопечные Сергея Реброва потерпели второе поражение подряд в этом престижном турнире:

– Анализировал стартовый отрезок в исполнении украинской сборной и поймал себя на мысли, что где-то это уже было: отсутствие стабильности, плохие первые таймы, ужасные ошибки в обороне, что снова загоняем себя в тупик, откуда отчаянно пытаемся выбраться. В последние годы для украинской сборной это уже тенденция.

– И все же, по сравнению с первым матчем с Албанией, Вы хоть какие-то сдвиги к лучшему заметили?
– Вчера все ожидали тотального преимущества хозяев на «втором этаже». Этого не произошло благодаря надежной подстраховке у своих ворот. Более того, Владислав Ванат и Григорий Судаков забивали головой, а еще однажды союзником чехов стала перекладина после выигранной Ильей Забарным воздушной дуэли.

Второй положительный момент, что наши прибавляли в интенсивности и в последние 20 минут диктовали условия и имели все шансы спастись от поражения. Значит с функциональной подготовкой все было в порядке.

Где наступили на те же грабли? В защите, когда банально не встречали соперника, а ограничивались ролью наблюдателя. Это было особенно заметно, когда хозяева отличились во второй раз, хотя удар игрока хозяев можно было спокойно заблокировать.

– Несмотря на вчерашнее поражение кого-то среди украинцев можно выделить?
– Довольно активным был Михаил Мудрик, но его КПД был мизерный. Речь идет, как о его ударах, которым не хватало точности, так и передачах партнерам, которые часто не находили адресата. Если кого-то и можно похвалить, так это Виктора Цыганкова, который вышел на замену в конце поединка, однако успел ассистировать Григорию Судакову, а еще двумя его нацеленными передачами гости не воспользовались.

Однако в футболе игра длится, как минимум, 90 минут основного времени и верх берет тот, кто демонстрирует сбалансированность и неуступчивость в достижении цели. Так, как это в Лиге наций делают грузины, самоотдаче которых можно только позавидовать.

– В следующем туре именно победа над грузинами может помочь украинцам сохранить «прописку» в Лиге наций В.
– Чтобы бросить вызов грузинской сборной нынешнего образца, надо, прежде всего, продемонстрировать характер, потому что она сплоченная, в ней замечательный микроклимат, в чем заслуга тренерского штаба. Есть и лидеры, которые в трудную минуту берут игру на себя. С этим у нас как раз и проблемы.

Отступать нашим уже некуда. В октябре в бой должны пойти только те, что находятся в лучшей спортивной форме. Еще можно наверстать упущенное. Однако в случае поражения с грузинами понижение в классе станет реальностью.

– После двух поражений подряд в СМИ разгорелась целая дискуссия относительно изменений на тренерском мостике украинской сборной.
– А что есть кем заменить Сергея Реброва? Возможно, Мироном Маркевичем с его умением находить общий язык со «звездами». Но я убежден, что до отставки дело не дойдет, хотя чувствуется, что Сергею Реброву нужны более квалифицированные помощники.

Ранее полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в соцсетях прокомментировал поражение команды Сергея Реброва со счетом 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций.

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Андрей Полунин сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров Чехия - Украина инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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bars1965
Реброва геть!!!
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