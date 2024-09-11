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  4. Георгий СУДАКОВ: «Мы подвели нашу страну»
Лига наций
11 сентября 2024, 16:23 |
980
1

Георгий СУДАКОВ: «Мы подвели нашу страну»

Хавбек сборной Украины – о матчах Лиги наций

11 сентября 2024, 16:23 |
980
1
Георгий СУДАКОВ: «Мы подвели нашу страну»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в соцсетях прокомментировал поражение команды Сергея Реброва со счетом 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций:

«Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны и должны оставаться едиными. Еще долгий путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать значительно лучше», – написал Судаков в Инстаграме.

Напомним, именно Судаков на 84-й минуте забил второй гол Украины в матче про Чехии.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Чехия - Украина Лига наций
Олег Дидух Источник: Instagram
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