Георгий СУДАКОВ: «Мы подвели нашу страну»

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в соцсетях прокомментировал поражение команды Сергея Реброва со счетом 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций:

«Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны и должны оставаться едиными. Еще долгий путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать значительно лучше», – написал Судаков в Инстаграме.

Напомним, именно Судаков на 84-й минуте забил второй гол Украины в матче про Чехии.