Лига наций11 сентября 2024, 16:23 |
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Георгий СУДАКОВ: «Мы подвели нашу страну»
Хавбек сборной Украины – о матчах Лиги наций
11 сентября 2024, 16:23 |
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Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков у себя в соцсетях прокомментировал поражение команды Сергея Реброва со счетом 2:3 от Чехии во втором туре Лиги наций:
«Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны и должны оставаться едиными. Еще долгий путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать значительно лучше», – написал Судаков в Инстаграме.
Напомним, именно Судаков на 84-й минуте забил второй гол Украины в матче про Чехии.
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