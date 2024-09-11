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  4. Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»
Лига наций
11 сентября 2024, 16:00 |
647
2

Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»

Роман Бебех – о неудачах сборной Украины

11 сентября 2024, 16:00 |
647
2
Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский журналист и блогер Роман Бебех поделился своим мнением относительно провального старта Украины в Лиге наций (поражения от Албании и Чехии):

«Ребров сейчас утонет в критике. И это будет по делу. Он ответственен за то, что происходит. Не верю, что его уберут сейчас. Как по мне, то рано. Мой вывод, что Ребров крутой клубный тренер: системность, работа день за днем, построение тренировочного процесс.

Он везде давал результат. В сборной нет времени на такое построение. Здесь надо больше управления игроками, больше эмоций, возможно даже крика. Сможет ли он измениться?!».

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Роман Бебех Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Чехия - Украина Украина - Албания
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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SHN
Піде,але не зараз...
Кохаю,але не зовсім
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