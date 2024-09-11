Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»

Известный украинский журналист и блогер Роман Бебех поделился своим мнением относительно провального старта Украины в Лиге наций (поражения от Албании и Чехии):

«Ребров сейчас утонет в критике. И это будет по делу. Он ответственен за то, что происходит. Не верю, что его уберут сейчас. Как по мне, то рано. Мой вывод, что Ребров крутой клубный тренер: системность, работа день за днем, построение тренировочного процесс.

Он везде давал результат. В сборной нет времени на такое построение. Здесь надо больше управления игроками, больше эмоций, возможно даже крика. Сможет ли он измениться?!».