Журналист: «Ребров ответственен за то, что происходит»
Роман Бебех – о неудачах сборной Украины
Известный украинский журналист и блогер Роман Бебех поделился своим мнением относительно провального старта Украины в Лиге наций (поражения от Албании и Чехии):
«Ребров сейчас утонет в критике. И это будет по делу. Он ответственен за то, что происходит. Не верю, что его уберут сейчас. Как по мне, то рано. Мой вывод, что Ребров крутой клубный тренер: системность, работа день за днем, построение тренировочного процесс.
Он везде давал результат. В сборной нет времени на такое построение. Здесь надо больше управления игроками, больше эмоций, возможно даже крика. Сможет ли он измениться?!».
Ребров зараз потоне в критиці. І це буде по ділу. Він відповідальний за те, що відбувається. Не вірю, що його приберуть зараз. Як на мене, то зарано. Мій висновок, що Ребров крутий клубний тренер: системність, робота день за днем, побудова тренувального процес.— Роман Бебех (@roman_bebekh) September 10, 2024
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