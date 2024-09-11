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  4. «Просто смотрите...» Милевский дал совет болельщикам сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 18:42 |
696
0

«Просто смотрите...» Милевский дал совет болельщикам сборной Украины

Национальная команда проиграла два стартовых матча в Лиге наций

11 сентября 2024, 18:42 |
696
0
«Просто смотрите...» Милевский дал совет болельщикам сборной Украины
Instagram. Артем Милевский

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский после этого матча обратился к болельщикам сборной Украины.

«Слушайте, я предлагаю просто смотреть матчи, как раньше. Просто смотрите, не нужно ждать каких-то сверхъестественных результатов, не надо иллюзий. Понятно, что все ждут побед с таким составом, но пока как-то так», – сказал Милевский.

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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