Экс-вратарь сборной Украины назвал главную проблему национальной команды 

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт назвал главную проблему национальной команды.

«Разумеется, много критики в сторону сборной – два поражения. Но я не могу сказать, что это кризисная сборная и что нет игры. Думаю, можем говорить о кризисе результата – для меня это кризис результата.

Очень легко пропускаем – чехи не создали много моментов у наших ворот, но три гола забили. Там недоработали, там не вбегали на подборы, там проиграли борьбу... И такие счета у нас получаются – и с Албанией, и с Чехией. Индивидуальные ошибки футболистов, – сказал Вирт.