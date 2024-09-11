Экс-вратарь сборной Украины назвал главную проблему национальной команды
Юрий Вирт отметил индивидуальные ошибки
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.
Известный украинский тренер и бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт назвал главную проблему национальной команды.
«Разумеется, много критики в сторону сборной – два поражения. Но я не могу сказать, что это кризисная сборная и что нет игры. Думаю, можем говорить о кризисе результата – для меня это кризис результата.
Очень легко пропускаем – чехи не создали много моментов у наших ворот, но три гола забили. Там недоработали, там не вбегали на подборы, там проиграли борьбу... И такие счета у нас получаются – и с Албанией, и с Чехией. Индивидуальные ошибки футболистов, – сказал Вирт.
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Якщо захисник - прогавив або дав забити, а форвард - не забив - це плюс-мінус схожі помилки.
Якщо нема ударів та креативу - це відповідальність півзахисту та нападника.
Якщо розстрілюють воротаря та хаос в штрафній - то це відповідальність захисників та воротаря.
Коли албанці забивали 2й гол в штрафній було 7 гравців збірної України і лише 2 албанці. І вони просто розстріляли Трубіна, майже без перешкод.