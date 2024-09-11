Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua рассказал, реально ли с тем уровнем игры, что демонстрирует в последнее время сборная Украины, достичь поставленных задач перед тренерским штабом Сергея Реброва.

«Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах.

Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира. А именно такая задача поставлена перед Сергеем Ребровым и его подопечными. Эту вершину надо покорить, потому что очень не хочется, чтобы о нынешних игроках украинской сборной говорили, как о переоцененном поколении», – сказал Маркевич.

Сборная Украины сыграет с командой Грузии 11 октября номинально домашний матч в Познани.