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Лига наций
11 сентября 2024, 15:14 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:15
2324
1

Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира

Специалист уверен, что ситуацию в Лиге наций еще можно исправить

11 сентября 2024, 15:14 | Обновлено 11 сентября 2024, 15:15
2324
1
Маркевич оценил шансы сборной Реброва выйти на чемпионат мира
УАФ

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua рассказал, реально ли с тем уровнем игры, что демонстрирует в последнее время сборная Украины, достичь поставленных задач перед тренерским штабом Сергея Реброва.

«Ситуация еще не критическая, ее можно исправить. Некоторые позиции, действительно, требуют усиления. Важно к октябрьскому противостоянию с грузинами подойти в надлежащих психологических кондициях. Соперник очень уверен в своих силах.

Наши ребята должны помнить, что успешное выступление в Лиге наций может пригодиться в завоевании путевки на чемпионат мира. А именно такая задача поставлена перед Сергеем Ребровым и его подопечными. Эту вершину надо покорить, потому что очень не хочется, чтобы о нынешних игроках украинской сборной говорили, как о переоцененном поколении», – сказал Маркевич.

Сборная Украины сыграет с командой Грузии 11 октября номинально домашний матч в Познани.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина инсайд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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SHN
Мирон как стандартный комунист. "Не все ещё потеряно"
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