Бывший вратарь сборной назвал украинца, порадовавшего в игре против Чехии

Бывший вратарь национальной сборной Украины Илья Близнюк похвалил полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова за игру в составе «сине-желтых» в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Кто порадовал, так это Судаков. Своим желанием, заряженностью на игру, забил гол и еще мог отличиться. В те 20 минут, что вышел на замену, был очень полезен».

Напомним, Георгий Судаков начинал матч на скамейке запасных, но появился на поле на 68-й минуте, а уже на 84-й забил гол. Однако забитый Георгием мяч не помог национальной сборной Украины избежать поражения со счетом 3:2.