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Лига наций
11 сентября 2024, 14:40 | Обновлено 11 сентября 2024, 14:58
2954
0

Маркевич рассказал, почему его не удивляет первое место Грузии в группе ЛН

Специалист считает, что грузины в последнее время очень прибавили

11 сентября 2024, 14:40 | Обновлено 11 сентября 2024, 14:58
2954
0
Маркевич рассказал, почему его не удивляет первое место Грузии в группе ЛН
GFF

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua прокомментировал успехи сборной Грузии в Лиге наций, где они обыграли команды Чехии (4:1) и Албании (1:0).

- После победы над албанцами сборная Грузии возглавила турнирную таблицу в нашей группе. Стало ли это для Вас неожиданностью?
- Нет. Грузины в последнее время прибавили в организации игры, а с мячом они всегда были на «ты» и уже успели заявить о себе на недавнем Евро в Германии. Но поскольку в нашей группе силы участников примерно равны, то еще все сборные остаются в игре и все может измениться. В частности, лидерство тех же грузин пошатнется, если украинцы в следующем туре возьмут над ними верх, – сказал Маркевич.

Сборная Украины сыграет с командой Грузии 11 октября номинально домашний мтач в Познани, а 16 ноября будет сражаться в Батуми на выезде.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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