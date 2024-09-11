Маркевич рассказал, почему его не удивляет первое место Грузии в группе ЛН

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в интервью Sport.ua прокомментировал успехи сборной Грузии в Лиге наций, где они обыграли команды Чехии (4:1) и Албании (1:0).

- После победы над албанцами сборная Грузии возглавила турнирную таблицу в нашей группе. Стало ли это для Вас неожиданностью?

- Нет. Грузины в последнее время прибавили в организации игры, а с мячом они всегда были на «ты» и уже успели заявить о себе на недавнем Евро в Германии. Но поскольку в нашей группе силы участников примерно равны, то еще все сборные остаются в игре и все может измениться. В частности, лидерство тех же грузин пошатнется, если украинцы в следующем туре возьмут над ними верх, – сказал Маркевич.

Сборная Украины сыграет с командой Грузии 11 октября номинально домашний мтач в Познани, а 16 ноября будет сражаться в Батуми на выезде.