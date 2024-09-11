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Турция
11 сентября 2024, 14:29 |
154
0

Экс-звезда Динамо может продолжить карьеру в Турции

На Беньямина Вербича претендуют два турецких клуба

11 сентября 2024, 14:29 |
154
0
Экс-звезда Динамо может продолжить карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший игрок «Динамо» Киев Беньямин Вербич может продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщают греческие СМИ.

Вербич оказался не нужен «Панатинаикосу», контракт с которым действует до лета 2025 года. 30-летний словенский форвард рискует остаться без игровой практики до конца сезона, если не покинет греческий клуб в ближайшие дни.

Ранее Вербич уже был близок к переходу в АПОЭЛ. Контракт с кипрским клубом уже был согласован, но «Панатинаикос» не устроила сумма, которую предложил АПОЭЛ за игрока.

Сейчас на руках у Вербича есть два предложения от неназваных клубов из Турции. Они готовы удовлетворить запросы «Панатинаикоса» по трансферной стоимости словенца. Трансферное окно в Турции закрывается 14 сентября.

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Беньямин Вербич Панатинаикос трансферы АПОЭЛ
Олег Дидух Источник
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