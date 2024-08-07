Экс-лидер Динамо может вскоре остаться без клуба
На Беньямина Вербича в «Панатинаикосе» больше не рассчитывают
Бывший игрок «Динамо» Киев Беньямин Вербич может вскоре стать свободным агентом. Об этом сообщают греческие СМИ.
По их информации, главный тренер «Панатинаикоса», за который сейчас выступает Вербич, на 30-летнего игрока сборной Словении больше не рассчитывает. Вербич уже исключен из заявки «Панатинаикоса» на квалификацию Лиги Европы, а вскоре стороны планируют досрочно расторгнуть контракт, который рассчитан до лета 2025 года.
Вербич выступает за «Панатинаикос» с лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 4 гола в 28 матчах во всех турнирах.
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