ВОЛОШИН: «Будем стараться побеждать, чтобы выйти на Евро с первого места»

10 сентября молодежная сборная Украины в рамках отбора Евро-2025 (U-21) одержала восьмую победу подряд. В городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» она одолела Северную Ирландию (2:1), оформив путевку в финальный турнир.

Назар Волошин, автор первого забитого мяча, поделился впечатлениями от мачта.

«Мы очень счастливы, ведь достигли своей цели. Вышли на Евро, но будем стараться побеждать и в дальнейшем, чтобы выйти с первого места. У нас полное взаимопонимание с тренерами, мы понимаем их тактику. Вообще у нас очень качественный коллектив, в котором мы поддерживаем друг друга. У нас хорошая атмосфера в команде. Забивать голы – это круто, мне очень нравится. Хочу делать это как можно больше. Но главное то, что мы победили и взяли в двух матчах шесть очков», – добавил Волошин.

Следующий свой поединок квалификации Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией.