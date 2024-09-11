Максим БРАГАРУ: «Счастливы, ведь сборная выиграла восьмой раз подряд»

10 сентября молодежная сборная Украины в рамках отбора Евро-2025 (U-21) одержала восьмую победу подряд. В городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» она одолела Северную Ирландию (2:1), оформив путевку в финальный турнир.

Максим Брагару, автор победного мяча, поделился впечатлениями от мачта.

«Очень тяжелый матч. Были у нас и хорошие моменты, но где-то во втором тайме подсели и соперник стал оказывать давление на наши ворота. То есть мы потеряли контроль мяча. Что ж, бывают и такие матчи, но самое главное, что мы победили.

Мой гол? Я забил его благодаря всей команде – хорошая комбинация прошла. Мы все, конечно, счастливы, ведь выиграли восьмой раз подряд. Двигаемся дальше», – сказал Брагару.

Следующий свой поединок квалификации Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией.