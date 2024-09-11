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  4. Максим БРАГАРУ: «Счастливы, ведь сборная выиграла восьмой раз подряд»
Молодежные турниры
11 сентября 2024, 13:49 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:51
461
0

Максим БРАГАРУ: «Счастливы, ведь сборная выиграла восьмой раз подряд»

Полузащитник молодежной сборной Украины – о победе над Северной Ирландией

11 сентября 2024, 13:49 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:51
461
0
Максим БРАГАРУ: «Счастливы, ведь сборная выиграла восьмой раз подряд»
УАФ

10 сентября молодежная сборная Украины в рамках отбора Евро-2025 (U-21) одержала восьмую победу подряд. В городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» она одолела Северную Ирландию (2:1), оформив путевку в финальный турнир.

Максим Брагару, автор победного мяча, поделился впечатлениями от мачта.

«Очень тяжелый матч. Были у нас и хорошие моменты, но где-то во втором тайме подсели и соперник стал оказывать давление на наши ворота. То есть мы потеряли контроль мяча. Что ж, бывают и такие матчи, но самое главное, что мы победили.

Мой гол? Я забил его благодаря всей команде – хорошая комбинация прошла. Мы все, конечно, счастливы, ведь выиграли восьмой раз подряд. Двигаемся дальше», – сказал Брагару.

Следующий свой поединок квалификации Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет 11 октября на выезде с Англией.

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Максим Брагару сборная Украины по футболу U-21 сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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