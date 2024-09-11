Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Детские ошибки». Федорчук раскритиковал 2 ветеранов сборной Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 13:25 |
3137
0

«Детские ошибки». Федорчук раскритиковал 2 ветеранов сборной Украины

Известный тренер отметил эмоциональную заряженность Ярмоленко и Степаненко

11 сентября 2024, 13:25 |
3137
0
«Детские ошибки». Федорчук раскритиковал 2 ветеранов сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался относительно игры ветеранов национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Так же как с экзаменом: если постоянно переживать и думать о том, какой билет тебе выпадет, то это только навредит. И сегодня ветераны сборной – Ярмоленко, Степаненко – были очень заряжены эмоционально, но допускали детские ошибки, как и остальные игроки.

Было заметно насколько тяжело Ярмоленко, особенно в том эпизоде, когда он выполнил неудачный подкат и все – больше ничего не успеет сделать в этом эпизоде, поскольку не готов физически».

По теме:
Маркевич рассказал, почему его не удивляет первое место Грузии в группе ЛН
Костышин рассказал, чего не хватает футболистам сборной Украины
Экс-арбитр ФИФА оценил справедливость пенальти в ворота сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Олег Федорчук Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч
Футбол | 11 сентября 2024, 13:38 2
Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч
Без Месси и Роналду: главные претенденты на Золотой мяч

Выделяем фаворитов в борьбе за престижную награду

Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Футбол | 11 сентября 2024, 00:04 6
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН
Заслуженное признание? Назван Лев матча сборной Украины с Чехией в ЛН

Награду получил Владислав Ванат

Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Футбол | 11.09.2024, 00:01
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Футбол | 11.09.2024, 00:55
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Футбол | 11.09.2024, 07:23
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 28
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 313
Футбол
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 19
Футбол
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
10.09.2024, 19:04 45
Футбол
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
10.09.2024, 23:05 7
Футбол
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 3
Бокс
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем