«Детские ошибки». Федорчук раскритиковал 2 ветеранов сборной Украины

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался относительно игры ветеранов национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3):

«Так же как с экзаменом: если постоянно переживать и думать о том, какой билет тебе выпадет, то это только навредит. И сегодня ветераны сборной – Ярмоленко, Степаненко – были очень заряжены эмоционально, но допускали детские ошибки, как и остальные игроки.

Было заметно насколько тяжело Ярмоленко, особенно в том эпизоде, когда он выполнил неудачный подкат и все – больше ничего не успеет сделать в этом эпизоде, поскольку не готов физически».