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  4. «Дайте гарантию». Экс-вратарь сборной Украины оценил идею отставки Реброва
Лига наций
11 сентября 2024, 12:51 |
1460
3

«Дайте гарантию». Экс-вратарь сборной Украины оценил идею отставки Реброва

Юрий Вирт считает, что главному тренеру сине-желтых нужно дать время

11 сентября 2024, 12:51 |
1460
3
«Дайте гарантию». Экс-вратарь сборной Украины оценил идею отставки Реброва
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал поражение «сине-желтых» в матче 2-го тура Лиги наций против национальной команды Чехии (2:3).

– Думаю, что анализ должен быть – постараться изменить игру в плане того, чтобы начинать агрессивно действовать с первых минут против таких команд. Мы по именам не уступаем Албании, Чехии или Грузии. Просто хотелось бы видеть сборную, которая настроена на игру с первых минут. Вот если будет так начинать агрессивно действовать, когда будет переводить мяч на половину поля соперника и там закрывать его, тогда увидите изменения. Есть месяц времени – тренерский штаб во главе с Ребровым проанализирует, и мы увидим в первую очередь другой результат и более агрессивную игру.

– Сейчас многие среди болельщиков и журналистов говорят об отставке, но из вашей риторики понятно, что вы все же выступаете за то, что Реброву еще нужно время?

– Конечно, не можем менять тренеров после двух поражений. Есть четкая задача перед Ребровым – попасть на ЧМ-2026. Думаю, все только начинается – у нас есть два турнира. Дайте мне гарантию, что завтра придет другой тренер вместо Реброва – и команда все выиграет. Это только начало нового двухлетнего цикла. Вообще не нужно сейчас об этом говорить. Сегодня есть кризис результата. Уверен, что команда сможет выйти из этой ситуации. Самое главное – вместе с результатом еще показывать такой агрессивный футбол.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Юрий Вирт
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Mamay
Як вони всі дружньо повилазили захищати сєрьожку, витягнули з запою за бутилку😂
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+2
Yevginarius
шева сказав ліцензії повідбирає, якщо не будете топити за кореша. Чекаємо 15-0 від Грузії, ото буде сорому
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0
Андрій Лупак
Треба дати час програти всі матчі у цій групі та вилетіти нижче?
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0
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