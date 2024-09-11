Цыганык жестко раскритиковал хавбека сборной Украины после игры с Чехией

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык после поражения от Чехии в матче Лиги наций (2:3) раскритиковал полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко.

«Я хочу сказать, что он привез первый гол. На таком уровне так себя вести – это неправильно. Ты не имеешь права в штрафной площадке такое выдумывать. Если ты взял инициативу, что будешь сохранять мяч, то сохраняй.

Правда потом он подал Ванату на голову и мы сравняли счет. Но потом чехи снова поняли, что нужно туда [давить], последние минуты, забили гол и все», – сказал Цыганык.

ГОЛ! 1:0 Шульц, 21 мин.