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  4. Именитый тренер назвал украинцев, которыепровалили матч с Чехией в ЛН
Лига наций
11 сентября 2024, 12:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:03
2671
4

Именитый тренер назвал украинцев, которыепровалили матч с Чехией в ЛН

Олег Федорчук выделил Матвиенко, Степаненко и Тымчика

11 сентября 2024, 12:29 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:03
2671
4
Именитый тренер назвал украинцев, которыепровалили матч с Чехией в ЛН
УАФ

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук назвал украинцев, которые провели слабый матч с Чехией.

Николай Матвиенко: Что касается самой игры Матвиенко, то он, как и все игроки Шахтера в этом сезоне – функционально не готов к новой кампании. Николай должен быть лидером, зато на себя эти обязательства берет 22-летний Забарный!

Александр Тымчик: Это не тот Тымчик, который на Евро был одним из лучших в нашем составе. Против Чехии он играл, в основном, на оборону. На него выпала серьезная физическая нагрузка, поскольку Ярмоленко в нынешнем своем состоянии не очень помогал ему в защите. Хотя Андрей и в лучшие свои годы назад не отрабатывал особо. В целом Тымчик провел этот матч скромно, я бы даже сказал, что слишком скромно.

Тарас Степаненко: Бражко сдал, а Степаненко до этого практически не играл – вот и имеем... Тарас с Чехией играл фактически разрушителя, у него задача была – только отобрать и отдать ближнему. В такой же манере в свое время действовал предатель Анатолий Тимощук.

Я мог бы понять, если бы мы играли с чистым разрушителем против французов или против испанцев, но против Чехии... Это слишком. Опять же, желание победить у Степаненко было, без сомнений, он отдавался, как мог, но какие-то проблемы у Шахтера в этом сезоне с физической подготовкой, из-за чего страдает и сборная.

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сборная Украины по футболу Олег Федорчук сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Тарас Степаненко Николай Матвиенко Александр Тымчик
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 4
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TarasTaras94
Та ну, Тимчик достатньо гострий попереду був, принаймні на рівні того, що зараз демонструє збірна. Хоча активності від нього попереду очікуєш ще більше. До Тараса особливо питань і не може бути, зараз грає не багато, але дійсно опорка була дірявою у першому таймі, тож зараз що Ярмоленко, що Степаненко не варіанти для стартового плану, за темпом не встигають
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+2
Vitalii_Mykolaiv
Федорчук - іменитий тренер!? Серйозно. Кого він тренував і які у нього здобутки?
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+2
inflicted
Так Матвієнко стабільно провалює вже рік. Може й більше. Степаненко - це пенсія
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+1
Mamay
Який він в сраку іменитий кого він тренував і від коли він експерт, тупо сраколиз відмазує Реброва до чого тут гравці хто його поставив і шо йому сказали робити, все вирішує тренер
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0
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