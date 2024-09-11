Именитый тренер назвал украинцев, которыепровалили матч с Чехией в ЛН

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук назвал украинцев, которые провели слабый матч с Чехией.

Николай Матвиенко: Что касается самой игры Матвиенко, то он, как и все игроки Шахтера в этом сезоне – функционально не готов к новой кампании. Николай должен быть лидером, зато на себя эти обязательства берет 22-летний Забарный!

Александр Тымчик: Это не тот Тымчик, который на Евро был одним из лучших в нашем составе. Против Чехии он играл, в основном, на оборону. На него выпала серьезная физическая нагрузка, поскольку Ярмоленко в нынешнем своем состоянии не очень помогал ему в защите. Хотя Андрей и в лучшие свои годы назад не отрабатывал особо. В целом Тымчик провел этот матч скромно, я бы даже сказал, что слишком скромно.

Тарас Степаненко: Бражко сдал, а Степаненко до этого практически не играл – вот и имеем... Тарас с Чехией играл фактически разрушителя, у него задача была – только отобрать и отдать ближнему. В такой же манере в свое время действовал предатель Анатолий Тимощук.

Я мог бы понять, если бы мы играли с чистым разрушителем против французов или против испанцев, но против Чехии... Это слишком. Опять же, желание победить у Степаненко было, без сомнений, он отдавался, как мог, но какие-то проблемы у Шахтера в этом сезоне с физической подготовкой, из-за чего страдает и сборная.