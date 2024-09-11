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  4. «Будем реалистами...» Известный эксперт рассказал, что ждет сборную Украины
Лига наций
11 сентября 2024, 11:38 |
3493
3

«Будем реалистами...» Известный эксперт рассказал, что ждет сборную Украины

Олег Федорчук ожидает, что украинская команда останется в дивизионе В Лиги наций

11 сентября 2024, 11:38 |
3493
3
«Будем реалистами...» Известный эксперт рассказал, что ждет сборную Украины
УАФ

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил перспективы украинской команды в Лиге наций.

– Можем констатировать, что старт в Лиге наций провален. Остаться в дивизионе В это уже успех?

– Да, бесспорно. Нужно быть реалистами и осознать, что нам будет очень тяжело в дальнейшем. Во-первых, у нас кризис, во-вторых, мы не играем дома. Футболистам на самом деле не так легко постоянно играть на выезде. Немало зависит от того, как наши игроки войдут в еврокубки, как перенесут нагрузки. Здесь много факторов, которые не добавляют оптимизма. Я думаю, если мы останемся в этом дивизионе, то это уже будет успех.

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Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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F14
Потужно граємо, потужно!
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+1
Андрій Лупак
"експерт"
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0
Tower Bridge
Чи не горе, если опустимся ниже.   Вон Англия спустилась из А и  никто не застрелился.
 Надо помнить что в октябре Суркис и Ахметов будут мечтать о заработке в Лигах УЕФА,  а не про ЛН.  Так что пусть комплектуют сборную руховцами и александрийцами.
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0
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