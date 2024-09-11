«Будем реалистами...» Известный эксперт рассказал, что ждет сборную Украины
Олег Федорчук ожидает, что украинская команда останется в дивизионе В Лиги наций
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук оценил перспективы украинской команды в Лиге наций.
– Можем констатировать, что старт в Лиге наций провален. Остаться в дивизионе В – это уже успех?
– Да, бесспорно. Нужно быть реалистами и осознать, что нам будет очень тяжело в дальнейшем. Во-первых, у нас кризис, во-вторых, мы не играем дома. Футболистам на самом деле не так легко постоянно играть на выезде. Немало зависит от того, как наши игроки войдут в еврокубки, как перенесут нагрузки. Здесь много факторов, которые не добавляют оптимизма. Я думаю, если мы останемся в этом дивизионе, то это уже будет успех.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый тренер высказался о наставнике сборной Украины
Награду получил Владислав Ванат
Надо помнить что в октябре Суркис и Ахметов будут мечтать о заработке в Лигах УЕФА, а не про ЛН. Так что пусть комплектуют сборную руховцами и александрийцами.