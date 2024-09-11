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Лига наций
11 сентября 2024, 11:24 |
43
0

Поединок с Чехией стал юбилейным для Матвиенко

Защитник горняков провел 70-й матч за национальную сборную

11 сентября 2024, 11:24 |
43
0
Поединок с Чехией стал юбилейным для Матвиенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок с Чехией (2:3) стал 70-м для Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 13 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 63-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках», 14 – в Лиге наций. В 41-й игре его задействовал Андрей Шевченко, в 15 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков, и в 1-й – Руслан Ротань.

На «рубеж 70» Матвиенко вышел через 7 лет 170 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины

Матч

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

24.03.2017

ЧМ

Хорватия

0:1 (г)

10-й

31.05.2018

ТМ

Марокко

0:0 (н)

20-й

10.06.2019

ЧЕо

Люксембург

1:0 (д)

30-й

14.11.2020

ЛН

Германия

1:3 (г)

40-й

29.06.2021

ЧЕф

Швеция

2:1 (н)

50-й

11.06.2022

ЛН

Армения

3:0 (д)

60-й

14.10.2023

ЧЕо

Сев. Македония

2:0 (д)

70-й

10.09.2024

ЛН

Чехия

2:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Лига наций сборная Украины по футболу Николай Матвиенко Чехия - Украина
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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