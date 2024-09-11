Поединок с Чехией стал юбилейным для Матвиенко

Поединок с Чехией (2:3) стал 70-м для Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 13 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 63-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках», 14 – в Лиге наций. В 41-й игре его задействовал Андрей Шевченко, в 15 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков, и в 1-й – Руслан Ротань.

На «рубеж 70» Матвиенко вышел через 7 лет 170 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины

Матч Дата Ранг Соперник Счет 1-й 24.03.2017 ЧМ Хорватия 0:1 (г) 10-й 31.05.2018 ТМ Марокко 0:0 (н) 20-й 10.06.2019 ЧЕо Люксембург 1:0 (д) 30-й 14.11.2020 ЛН Германия 1:3 (г) 40-й 29.06.2021 ЧЕф Швеция 2:1 (н) 50-й 11.06.2022 ЛН Армения 3:0 (д) 60-й 14.10.2023 ЧЕо Сев. Македония 2:0 (д) 70-й 10.09.2024 ЛН Чехия 2:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.