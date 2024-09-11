Поединок с Чехией стал юбилейным для Матвиенко
Защитник горняков провел 70-й матч за национальную сборную
Поединок с Чехией (2:3) стал 70-м для Николая Матвиенко в рядах сборной Украины. Он стал 13 игроком за все годы, достигшим этого рубежа. В 63-х встречах Матвиенко представлял в главной команде страны «Шахтер», в 4-х – «Ворсклу», в 3-х – «Карпаты». 24 матча Николай провел в чемпионатах Европы, по 16 – в чемпионатах мира и в «товарняках», 14 – в Лиге наций. В 41-й игре его задействовал Андрей Шевченко, в 15 – Сергей Ребров, в 13 – Александр Петраков, и в 1-й – Руслан Ротань.
На «рубеж 70» Матвиенко вышел через 7 лет 170 дней после дебюта за национальную дружину, который состоялся 24 марта 2017 года в гостевом поединке с Хорватией в отборочном турнире чемпионата мира (0:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Николая Матвиенко за сборную Украины
|
Матч
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Хорватия
|
0:1 (г)
|
10-й
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко
|
0:0 (н)
|
20-й
|
10.06.2019
|
ЧЕо
|
Люксембург
|
1:0 (д)
|
30-й
|
14.11.2020
|
ЛН
|
Германия
|
1:3 (г)
|
40-й
|
29.06.2021
|
ЧЕф
|
Швеция
|
2:1 (н)
|
50-й
|
11.06.2022
|
ЛН
|
Армения
|
3:0 (д)
|
60-й
|
14.10.2023
|
ЧЕо
|
Сев. Македония
|
2:0 (д)
|
70-й
|
10.09.2024
|
ЛН
|
Чехия
|
2:3 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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