10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Украинский журналист Игорь Цыганык назвал причину провального старта сборной Украины в Лиге наций.

«Я хочу понять за счет чего мы хотим выигрывать матчи. У нас качество игроков выше, но почему мы дважды проигрываем? Ошибки, которые возникали в этих матчах были следствием переживаний, наши футболисты перегорели желанием побеждать. Но они должны понимать, что делают на футбольном поле. У меня такое впечатление, что тренер и футболисты пока – это не одно целое. Есть отдельно тренер, есть отдельно команда», – отметил Цыганык.