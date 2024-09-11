«Много мусора». Маркевич рассказал, должен ли Ребров тренировать сборную

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о наставнике сборной Украины Сергее Реброве.

«Мое мнение, что Ребров, наверное, должен продолжать работать, но посмотрите, кто с ним работает – много, скажем так, мусора. «Кто виноват?». Тренер. Выигрывает команда – проигрывает тренер. Так было, есть и будет», – сказал Маркевич.