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  4. «Много мусора». Маркевич рассказал, должен ли Ребров тренировать сборную
Лига наций
11 сентября 2024, 12:11 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:05
1914
4

«Много мусора». Маркевич рассказал, должен ли Ребров тренировать сборную

Именитый тренер высказался о наставнике сборной Украины

11 сентября 2024, 12:11 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:05
1914
4
«Много мусора». Маркевич рассказал, должен ли Ребров тренировать сборную
УАФ. Мирон Маркевич

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о наставнике сборной Украины Сергее Реброве.

«Мое мнение, что Ребров, наверное, должен продолжать работать, но посмотрите, кто с ним работает – много, скажем так, мусора. «Кто виноват?». Тренер. Выигрывает команда – проигрывает тренер. Так было, есть и будет», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 4
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Mamay
Він шо дві три гри тренерує гри нема і не було, ставити іноземця на його місце, він вже все шо можна провалив, чого ше чекати
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+1
TarasTaras94
Виграє теж тренер. Коли збірна декілька раз робила камбеки то це відмічали, як сильну ну сторону тренера. А тут, коли тренерський штаб робить купа замін, а це у підсумку нічого не змінює то явно проблема не у гравцях. Дійсно краще було в атаці порівняно з албанцями, але оборона була де гіршою ніж попереднього матчу бо крім проблем зі стандартами ще й при позиційних атаках суперник мав чимало моментів. 
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+1
F14
Провал - відставка. 
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+1
👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
Мирон прав, ну только не мусора много, а много мУСоров....
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0
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