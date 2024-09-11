ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре с Чехией
Вингер получил оценку 7.2 WhoScored
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
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Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями. Но 23-летний футболист постоянно обострял игру, за что получил одну из самых высоких оценок в команде от WhoScored – 7.2.
ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре против Чехии
Mykhailo Mudryk vs Czech Republic pic.twitter.com/5RhUH4YEja— ٌ (@ftblwaz) September 10, 2024
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