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  4. ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре с Чехией
Лига наций
11 сентября 2024, 11:25 |
218
0

ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре с Чехией

Вингер получил оценку 7.2 WhoScored

11 сентября 2024, 11:25 |
218
0
ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле все 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями. Но 23-летний футболист постоянно обострял игру, за что получил одну из самых высоких оценок в команде от WhoScored – 7.2.

ВИДЕО. Лучший игрок матча? Все действия Мудрика в проигранной игре против Чехии

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Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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