Киченок и Бабош проиграли на старте соревнований в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла удачно стартовать на турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под вторым номером, проиграли американско-немецкому дуэту Джесси Эни / Лена Пападакис.

Гвадалахара. Первый круг

Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Джесси Эни / Лена Пападакис – 3:6, 6:2, 5-10

Эни и Пападакис далее сыграют с британским тандемом Саманта Маррей / Иден Силва.

Для Киченок и Бабош это было 4 поражение в 5 последних матчах.