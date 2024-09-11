Киченок и Бабош проиграли на старте соревнований в Гвадалахаре
Надежда и Тимеа уступили дуэту Джесси Эни / Лена Пападакис
Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла удачно стартовать на турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под вторым номером, проиграли американско-немецкому дуэту Джесси Эни / Лена Пападакис.
Гвадалахара. Первый круг
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Джесси Эни / Лена Пападакис – 3:6, 6:2, 5-10
Эни и Пападакис далее сыграют с британским тандемом Саманта Маррей / Иден Силва.
Для Киченок и Бабош это было 4 поражение в 5 последних матчах.
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