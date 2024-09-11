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WTA
11 сентября 2024, 10:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 10:16
87
0

Киченок и Бабош проиграли на старте соревнований в Гвадалахаре

Надежда и Тимеа уступили дуэту Джесси Эни / Лена Пападакис

11 сентября 2024, 10:15 | Обновлено 11 сентября 2024, 10:16
87
0
Киченок и Бабош проиграли на старте соревнований в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла удачно стартовать на турнире WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Тимеа Бабош из Венгрии, посеянные под вторым номером, проиграли американско-немецкому дуэту Джесси Эни / Лена Пападакис.

Гвадалахара. Первый круг
Надежда Киченок / Тимеа Бабош – Джесси Эни / Лена Пападакис – 3:6, 6:2, 5-10

Эни и Пападакис далее сыграют с британским тандемом Саманта Маррей / Иден Силва.

Для Киченок и Бабош это было 4 поражение в 5 последних матчах.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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