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Лига наций
11 сентября 2024, 09:06 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:07
2926
1

ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина

Тренер ответил на вопросы журналистов

11 сентября 2024, 09:06 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:07
2926
1
ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина
УАФ

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов.

ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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nick07
плять, " могли" і "помилки" ключові слова. Але ж блін, якщо одні й ті самі гравці роблять одні й ті самі помилки, то нафіга тренер викликає цього гравця і ставить в основу? 
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