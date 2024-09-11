10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

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После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов.

ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина