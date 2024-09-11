Лига наций11 сентября 2024, 09:06 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:07
2926
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ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина
Тренер ответил на вопросы журналистов
11 сентября 2024, 09:06 | Обновлено 11 сентября 2024, 09:07
2926
1
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
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После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов.
ВИДЕО. Слова Реброва после матча Чехия 3:2 Украина
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Комментарии 1
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плять, " могли" і "помилки" ключові слова. Але ж блін, якщо одні й ті самі гравці роблять одні й ті самі помилки, то нафіга тренер викликає цього гравця і ставить в основу?
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