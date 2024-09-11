Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Лига наций
11 сентября 2024, 07:23 |
6660
1

Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии

Бывший нападающий сине-желтых отметил Михаила Мудрика

11 сентября 2024, 07:23 |
6660
1
Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После игры бывший нападающий национальной сборной Артем Милевский назвал лучшего игрока поединка в составе «сине-желтых»:

«Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной».

Свое мнение экс-форвард «Динамо» аргументировал оценками от WhoScored. Мудрик от этого статистического портала получил самый высокий балл в украинской команде – 7.2.

По теме:
«Сборную будто подменили». Эксперт оценил, поможет ли отставка Реброва
Албания – Грузия – 0:1. Сакартвело дальше сыграет с Украиной. Видео гола
Юрий САПРОНОВ: 10 минут до отставки Реброва. Думаю, по собственному желанию
Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина Артем Милевский
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
Бокс | 10 сентября 2024, 08:42 0
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере

Энтони вспомнил поражение от Усика во втором бою

Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча
Футбол | 11 сентября 2024, 07:47 0
Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча
Роналду и Фердинанд составили список будущих обладателей Золотого мяча

Легенды «МЮ» отметили Мбаппе, Холанда, Беллингема, Винисиуса и Ямала

Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 10.09.2024, 11:46
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
Футбол | 10.09.2024, 23:05
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
ВИДЕО. Как Мудрик исполнил бисиклету в матче Чехия – Украина
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Футбол | 11.09.2024, 07:39
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Что-то он к Мудрику неровно дышит
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
Сергей РЕБРОВ: «А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но...»
11.09.2024, 00:05 92
Футбол
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
10.09.2024, 23:41 278
Футбол
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
09.09.2024, 17:44
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
Показали, как нужно с ними играть. Грузия обыграла Албанию на чужом поле
11.09.2024, 00:01 13
Футбол
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
09.09.2024, 08:41 10
Футбол
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
«Малыш, ты...» Фьюри обратился к Усику через социальные сети
10.09.2024, 16:47 3
Бокс
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 3:2. Очередное фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
11.09.2024, 00:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем