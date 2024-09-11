Милевский назвал лучшего игрока Украины в проигранном матче против Чехии

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После игры бывший нападающий национальной сборной Артем Милевский назвал лучшего игрока поединка в составе «сине-желтых»:

«Михаил Мудрик сыграл лучше других в нашей сборной».

Свое мнение экс-форвард «Динамо» аргументировал оценками от WhoScored. Мудрик от этого статистического портала получил самый высокий балл в украинской команде – 7.2.