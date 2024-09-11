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Бразилия
11 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 05:00
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Атлетико Паранаэнсе – Васко да Гама. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии

Поединок состоится 12 сентября в 02:30 по Киеву

11 сентября 2024, 04:59 | Обновлено 11 сентября 2024, 05:00
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0
Атлетико Паранаэнсе – Васко да Гама. Прогноз и анонс на матч Кубка Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября на «Арена да Байшада» пройдет ответный матч четвертьфинала кубка Бразилии, в котором «Атлетико Паранаэнсе» встретится с «Васко да Гама». Поединок начнется в 03:30 по екиевскому времени.

Атлетико Паранаэнсе

Команда за 2018-2021 дважды выигрывала Копу Судамерикана и один Кубок Бразилии, так что тут просто не может не быть своих амбиций, пусть и не на уровне исторических грандов. Так что нынешняя ситуация в Серии А красно-черных не может удовлетворять. Они уже в прошлом сезоне сдавали позиции, откатившись с шестого места на восьмое, а теперь и вовсе балансируют на грани двенадцатой, последней, что позволяет отправиться в международные турниры, хотя бы привычную Копу Судамерикана. Кстати, в нынешнем сезоне там бразильцы уже дошли до четвертьфинала, где сыграют с Расинг Авельянедой. На внутренней арене неудачи в Бразилейрао частично компенсируются успехами в кубке, где прошли не только Ипирангу, но и Ред Булл Брагантино. Вели в счете и с Васко на выезде, но за последние четверть часа пропустили дважды. Теперь нужен реванш дома.

Васко да Гама

Клуб в целом котируется явно выше Урагана. Он и в Копе Либертадорес побеждал, и четырежды был чемпионом страны. Но это в прошлом веке, а в нынешнем бывший гранд постепенно превращался в лифт, что надолго не мог закрепиться в Серии А. Так что для него 15-е место в прошлогодней Серии А уже было хорошим результатом: хотя бы не вылетели. Но аппетит приходит во время еды быстро, и сейчас Великан Колины уже пытается пробиться в топ-6, то есть зону Копы Либертадорес, и закончил лето серией побед. Но при этом и на кубок силы находятся, и, пройдя 4-х соперников, в том числе Форталезу и Атлетико Гоияниенсе, команда в первом четвертьфинале вырвала победу в волевом стиле.

Статистика личных встреч

У красно-черных была серия из трех побед и ничьей. Но в конце лета Васко последовательно выиграл 2-1 в чемпионате и кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут реванша Урагана. Но и соперник в хорошей форме, так что даст бой. Тут напрашивается ставка на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 2,12).

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Атлетико Паранаэнсе Васко да Гама Кубок Бразилии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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