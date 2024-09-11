Лига чемпионов11 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:12
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В продажу поступили билеты на матч Шахтера с Аталантой в Лиге чемпионов
Стоимость билетов на поединок 2 октября составляет от 15 евро
11 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:12
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Билеты на матч между «Шахтер» и «Аталанта» в Гельзенкирхене – в свободной продаже.
В донецком клубе призывают поддержать горняков в первой домашней игре Лиги чемпионов этой осенью.
Поединок состоится 2 октября на Фельтинс-Арене. Игра начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).
Купить билеты на матч от 15 евро можно на официальном сайте донецкого Шахтера.
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