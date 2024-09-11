В продажу поступили билеты на матч Шахтера с Аталантой в Лиге чемпионов

Билеты на матч между «Шахтер» и «Аталанта» в Гельзенкирхене – в свободной продаже.

В донецком клубе призывают поддержать горняков в первой домашней игре Лиги чемпионов этой осенью.

Поединок состоится 2 октября на Фельтинс-Арене. Игра начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).

Купить билеты на матч от 15 евро можно на официальном сайте донецкого Шахтера.