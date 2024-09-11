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Лига чемпионов
11 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:12
45
0

В продажу поступили билеты на матч Шахтера с Аталантой в Лиге чемпионов

Стоимость билетов на поединок 2 октября составляет от 15 евро

11 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 11 сентября 2024, 04:12
45
0
В продажу поступили билеты на матч Шахтера с Аталантой в Лиге чемпионов
ФК Шахтер

Билеты на матч между «Шахтер» и «Аталанта» в Гельзенкирхене – в свободной продаже.

В донецком клубе призывают поддержать горняков в первой домашней игре Лиги чемпионов этой осенью.

Поединок состоится 2 октября на Фельтинс-Арене. Игра начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).

Купить билеты на матч от 15 евро можно на официальном сайте донецкого Шахтера.

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Шахтер Донецк Аталанта Лига чемпионов Шахтер - Аталанта билеты
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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