Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25

Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на гостевой матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи».

Стоимость билета на секторы А и В составляет 45 евро.

Поединок «Болонья» – «Шахтер» состоится 18 сентября на стадионе «Ренато Даль'Ара» (Болонья, Италия) и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).

Напомним, на стадии лиги кроме «Болоньи» «Шахтер» сыграет против «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.

Ранее стала известна стоимость билетов на все домашние матчи киевского «Динамо» на основном этапе Лиги Европы 2024/25.