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  4. Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Лига чемпионов
06 сентября 2024, 13:21 |
786
0

Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25

Игру против «Болоньи» можно посетить за 45 евро

06 сентября 2024, 13:21 |
786
0
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на гостевой матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи».

Стоимость билета на секторы А и В составляет 45 евро.

Поединок «Болонья» – «Шахтер» состоится 18 сентября на стадионе «Ренато Даль'Ара» (Болонья, Италия) и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).

Напомним, на стадии лиги кроме «Болоньи» «Шахтер» сыграет против «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.

Ранее стала известна стоимость билетов на все домашние матчи киевского «Динамо» на основном этапе Лиги Европы 2024/25.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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