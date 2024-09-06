Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Игру против «Болоньи» можно посетить за 45 евро
Донецкий «Шахтер» начал продажу билетов на гостевой матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против итальянской «Болоньи».
Стоимость билета на секторы А и В составляет 45 евро.
Поединок «Болонья» – «Шахтер» состоится 18 сентября на стадионе «Ренато Даль'Ара» (Болонья, Италия) и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 по местному времени).
Напомним, на стадии лиги кроме «Болоньи» «Шахтер» сыграет против «Аталанты», «Арсенала», «Янг Бойз», ПСВ, «Баварии», «Бреста» и «Боруссии» Дортмунд.
Ранее стала известна стоимость билетов на все домашние матчи киевского «Динамо» на основном этапе Лиги Европы 2024/25.
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