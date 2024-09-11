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11 сентября 2024, 04:03 |
113
0

ФОТО. Украинская чемпионка US Open посетила матч Чехия – Украина в Праге

Людмила Киченок вместе со Стасом Хмарским поддерживала сине-желтых

11 сентября 2024, 04:03 |
113
0
ФОТО. Украинская чемпионка US Open посетила матч Чехия – Украина в Праге
Instagram. Людмила Киченок и Стас Хмарский

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

На трибунах присутствовал украинская чемпионка US Open 2024 в парном разряде Людмила Киченок. Она посетила поединок подопечных Сергея Реброва вместе со своим женихом Стасом Хмарским.

ФОТО. Украинская чемпионка US Open посетила матч Чехия – Украина в Праге

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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