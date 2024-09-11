ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Маурисио стал главным тренером национальной команды США
52-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером сборной США.
Детали контракта не разглашаются, но отмечается, что Почеттино был призван за океан для того, чтобы подготовить команду США к домашнему чемпионату мира 2026.
Почеттино с лета 2023 года по май 2024 возглавлял лондонский Челси. За этот период пенсионеры под руководством аргентинца провели во всех турнирах 51 матч, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.
До этого Маурисио никогда не работал на уровне сборных, а неизменно возглавлял только клубы. Помимо Челси, Почеттино также тренировал Эспаньол, Саутгемптон, Тоттенхэм и ПСЖ.
Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024
A message from Mauricio 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024
🗣️ ENG ➡️ 🗣️ ESP
Let’s make it real for real 📲 pic.twitter.com/RU9yXg3ZzZ— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024
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