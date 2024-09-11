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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Чемпионат мира
11 сентября 2024, 01:59 |
124
0

ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе

Маурисио стал главным тренером национальной команды США

11 сентября 2024, 01:59 |
124
0
ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

52-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером сборной США.

Детали контракта не разглашаются, но отмечается, что Почеттино был призван за океан для того, чтобы подготовить команду США к домашнему чемпионату мира 2026.

Почеттино с лета 2023 года по май 2024 возглавлял лондонский Челси. За этот период пенсионеры под руководством аргентинца провели во всех турнирах 51 матч, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

До этого Маурисио никогда не работал на уровне сборных, а неизменно возглавлял только клубы. Помимо Челси, Почеттино также тренировал Эспаньол, Саутгемптон, Тоттенхэм и ПСЖ.

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Даниил Агарков Источник
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