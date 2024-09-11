ОФИЦИАЛЬНО. Изменил профиль. Почеттино вернулся к тренерской работе

52-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером сборной США.

Детали контракта не разглашаются, но отмечается, что Почеттино был призван за океан для того, чтобы подготовить команду США к домашнему чемпионату мира 2026.

Почеттино с лета 2023 года по май 2024 возглавлял лондонский Челси. За этот период пенсионеры под руководством аргентинца провели во всех турнирах 51 матч, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

До этого Маурисио никогда не работал на уровне сборных, а неизменно возглавлял только клубы. Помимо Челси, Почеттино также тренировал Эспаньол, Саутгемптон, Тоттенхэм и ПСЖ.

Introducing... #USMNT Head Coach Mauricio Pochettino 🇺🇸 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024

A message from Mauricio 🇺🇸



🗣️ ENG ➡️ 🗣️ ESP — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 10, 2024