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Молодежные турниры
10 сентября 2024, 20:43 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:43
2283
7

Мельгоса назвал состав Украины U-21 на матч против Северной Ирландии U-21

10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21

10 сентября 2024, 20:43 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:43
2283
7
Мельгоса назвал состав Украины U-21 на матч против Северной Ирландии U-21
УАФ

10 сентября в 21:45 пройдет матч квалификации Евро-2025 U-21 между командами Северной Ирландии U-21 и Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы сыграет в городе Баллимина на стадионе Шоуграундс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые лидируют в группе с 21 очком из 21, опережая Англию (19 из 24).

6 сентября украинская команда в Риге обыграла команду Сербии (2:1), обеспечив себе как минимум плей-офф.

Мельгоса назвал состав Украины U-21 на матч против Северной Ирландии U-21

Украина U-21: Нещерет, Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков, Очеретько, Варфоломеев, Ярмолюк, Брагару, Волошин, Краснопир.

Запас: Кинарейкин, Дидык, Роман, Мельниченко, Квасница, Карабин, Федор, Горбач, Рубчинский

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса сборная Северной Ирландии по футболу U-21 Северная Ирландия - Украина Евро-2025 U-21 стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Pavel_i_CO
Невже у Михавко травма? Другие матч відсутній в заявці 
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Gargantua81
удивил Ворфоломеев в опорной зоне
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Elson
суперсостав   лучше сбУ
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_Quantum19_
Ти ба, як деякі кияни за львів'янина переймаються...)
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