«Был счастлив там». Роналду назвал лучший футбольный клуб в истории

39-летний форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем бывшем клубе мадридском «Реале».

«Реал Мадрид» – лучший клуб в истории. Я люблю «Реал». Я был так счастлив играть там. Я стал лучшим бомбардиром за всю историю «сливочных», мы выиграли четыре Лиги чемпионов, это были замечательные моменты.

Перейдя в «Реал» я знал, что сделаю все хорошо. Я верил в себя. Было сложно с адаптацией, но я собирался играть за лучший клуб мира.

Переход Мбаппе в «Реал»? Я думаю, что он справится. У них замечательный тренер, президент. Я думаю, что он может стать лучшим футболистом. Сейчас мадридцы выглядят очень хорошо. Игроки не чувствуют давления», – сказал Роналду.

Ранее Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.