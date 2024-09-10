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  4. «Был счастлив там». Роналду назвал лучший футбольный клуб в истории
Испания
10 сентября 2024, 19:59 |
651
0

«Был счастлив там». Роналду назвал лучший футбольный клуб в истории

Криштиану высказался о мадридском «Реале»

10 сентября 2024, 19:59 |
651
0
«Был счастлив там». Роналду назвал лучший футбольный клуб в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

39-летний форвард саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем бывшем клубе мадридском «Реале».

«Реал Мадрид» – лучший клуб в истории. Я люблю «Реал». Я был так счастлив играть там. Я стал лучшим бомбардиром за всю историю «сливочных», мы выиграли четыре Лиги чемпионов, это были замечательные моменты.

Перейдя в «Реал» я знал, что сделаю все хорошо. Я верил в себя. Было сложно с адаптацией, но я собирался играть за лучший клуб мира.

Переход Мбаппе в «Реал»? Я думаю, что он справится. У них замечательный тренер, президент. Я думаю, что он может стать лучшим футболистом. Сейчас мадридцы выглядят очень хорошо. Игроки не чувствуют давления», – сказал Роналду.

Ранее Роналду забил 900-й гол в профессиональной карьере.

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Дмитро Олійник Источник: Yahoo Sports
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