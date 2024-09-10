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  4. «Отсюда все убегают». Игрок рассказал, почему ушел из команды Первой лиги
Украина. Первая лига
10 сентября 2024, 19:33 |
1619
0

«Отсюда все убегают». Игрок рассказал, почему ушел из команды Первой лиги

Бандура второй раз за короткое время ушел из команды

10 сентября 2024, 19:33 |
1619
0
«Отсюда все убегают». Игрок рассказал, почему ушел из команды Первой лиги
ФК Минай. Александр Бандура

Опытный вратарь Александр Бандура покинул состав перволигового «Миная» на фоне информации о том, что в клубе проводят проверку по поводу возможного договорняка в матче с «Нивой» Тернополь.

– Cаша, второй раз за полгода вы покидаете «Минай», почему так?

– Спортивный директор проинформировал меня, что ставка будет делаться на молодых, поэтому решили расторгнуть контракт.

– В структуре «Миная» не предлагали остаться?

– Из этого клуба все убегают. Для меня должности в клубе нет.

– Информация о проверке игроков на предмет сдачи игры с «Нивой» правдива? Неужели что-то такое было в «Минае»?

– В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Через два года в клубе я могу сказать уверенно, что такого не было. Из моего опыта скажу, что очень тяжело сдать матч, чтобы это было незаметно.

– Что дальше? Есть еще желание поиграть в футбол?

– Я еще не знаю. Хотелось бы поиграть еще. Если не будет такой возможности, тогда что-нибудь будем думать.

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Минай Александр Бандура Первая лига Украины трансферы договорные матчи
Иван Зинченко Источник: Украинский футбол
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