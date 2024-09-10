«Отсюда все убегают». Игрок рассказал, почему ушел из команды Первой лиги
Бандура второй раз за короткое время ушел из команды
Опытный вратарь Александр Бандура покинул состав перволигового «Миная» на фоне информации о том, что в клубе проводят проверку по поводу возможного договорняка в матче с «Нивой» Тернополь.
– Cаша, второй раз за полгода вы покидаете «Минай», почему так?
– Спортивный директор проинформировал меня, что ставка будет делаться на молодых, поэтому решили расторгнуть контракт.
– В структуре «Миная» не предлагали остаться?
– Из этого клуба все убегают. Для меня должности в клубе нет.
– Информация о проверке игроков на предмет сдачи игры с «Нивой» правдива? Неужели что-то такое было в «Минае»?
– В футболе побеждает тот, кто меньше ошибается. Через два года в клубе я могу сказать уверенно, что такого не было. Из моего опыта скажу, что очень тяжело сдать матч, чтобы это было незаметно.
– Что дальше? Есть еще желание поиграть в футбол?
– Я еще не знаю. Хотелось бы поиграть еще. Если не будет такой возможности, тогда что-нибудь будем думать.
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