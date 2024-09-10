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  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Украина проиграет Чехии. Мы слабее всех команд»
Лига наций
10 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:40
1234
5

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Украина проиграет Чехии. Мы слабее всех команд»

Бывший украинский футболист поделился прогнозом на матч Лиги наций

10 сентября 2024, 19:34 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:40
1234
5
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Украина проиграет Чехии. Мы слабее всех команд»
ФК Карпаты. Михаил Кополовец

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец сделал прогноз на этот поединок.

«Я ничего не ожидаю. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей? Кто-то спрашивает: Как мы так проигрываем против Албании? Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю, на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем», – сказал Кополовец.

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Михаил Кополовец сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина
Дмитро Олійник Источник: NV.ua
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Комментарии 5
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goretc09
Назагал підбір гравців непоганий. Але тренер, як на мене слабенький - рівень ференцвароша а не баварії. Звідси всі проблеми. Треба було після євро міняти коуча Але кумівство в Україні все. Неміг Шева звільнити Реброва, от і все
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Tower Bridge
Согласен.  Ожидаю "новой схемы" автобуса.
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+2
inspekcha85
Спасибо порадовал.Но по сути сказано правдиво.Мне интересно какой баран был первым кто озвучил тему мол эта сборная наисильнейшая за все 33 года.Абсолютнейшая чушь,после 2006го сборные становились всё хуже и хуже с каждым разом.А зараз маемо що маемо,час збирати  каміння
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+1
antt
Такі речі тут тепер кожен може сказати як і критикувати трьох відомих наших футболістів. Але для чого так прямо про це говорити не даючи можливості збірній навіть на альтернативу. Хоча тут такий момент що збірна гості в Чехії.  І  то подвійно гості. Сьогодні грають в гостях а три дні тому - грали домашній матч в гостях.
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0
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