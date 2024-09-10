Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Украина проиграет Чехии. Мы слабее всех команд»

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец сделал прогноз на этот поединок.

«Я ничего не ожидаю. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей? Кто-то спрашивает: Как мы так проигрываем против Албании? Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.

Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю, на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем», – сказал Кополовец.