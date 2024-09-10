Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Украина проиграет Чехии. Мы слабее всех команд»
Бывший украинский футболист поделился прогнозом на матч Лиги наций
10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.
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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Бывший украинский футболист Михаил Кополовец сделал прогноз на этот поединок.
«Я ничего не ожидаю. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей? Кто-то спрашивает: Как мы так проигрываем против Албании? Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.
Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю, на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем», – сказал Кополовец.
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