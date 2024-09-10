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Лига наций
10 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:26
230
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Надеюсь, что на стадионе будет аншлаг»

Коуч сборной Германии оценил соперников Бундестим

10 сентября 2024, 19:10 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:26
230
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Надеюсь, что на стадионе будет аншлаг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нагельсманн

10 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Нидерландов и Германии. Наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн охарактеризовал своих соперников:

«С точки зрения индивидуальных игроков, они имеют их в своем распоряжении больше, чем Венгрия, и обладают хорошим сочетанием качества и физических характеристик. Надеюсь, что на стадионе будет аншлаг и хорошая атмосфера. Безусловно, это будет увлекательная игра, и мы с нетерпением ждем ее».

7 сентября сборная Германии в рамках 1-го раунда Лиги наций разгромила сборную Венгрии со счетом 5:0.

Юлиан Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством Бундестим имеют в своем активе 7 побед, 3 поражения и 3 ничьи.

На Евро-2024 подопечные Нагельсманна дошли до 1/4 финала, где проиграли будущим победителям турнира, испанцам со счетом 2:1.

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Іван Распутін Источник: Немецкий футбольный союз
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