НАГЕЛЬСМАНН: «Надеюсь, что на стадионе будет аншлаг»

10 сентября в 21:45 состоится матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Нидерландов и Германии. Наставник Бундестим Юлиан Нагельсманн охарактеризовал своих соперников:

«С точки зрения индивидуальных игроков, они имеют их в своем распоряжении больше, чем Венгрия, и обладают хорошим сочетанием качества и физических характеристик. Надеюсь, что на стадионе будет аншлаг и хорошая атмосфера. Безусловно, это будет увлекательная игра, и мы с нетерпением ждем ее».

7 сентября сборная Германии в рамках 1-го раунда Лиги наций разгромила сборную Венгрии со счетом 5:0.

Юлиан Нагельсман возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Под его руководством Бундестим имеют в своем активе 7 побед, 3 поражения и 3 ничьи.

На Евро-2024 подопечные Нагельсманна дошли до 1/4 финала, где проиграли будущим победителям турнира, испанцам со счетом 2:1.