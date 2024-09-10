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Италия
10 сентября 2024, 18:13 |
360
0

Стало известно, когда за Рому дебютируют два звездных новичка

Эрмосо и Хуммельс готовятся к первому матчу за «Рому»

10 сентября 2024, 18:13 |
360
0
Стало известно, когда за Рому дебютируют два звездных новичка
ФК Рома. Матс Хуммельс

Уже после завершения летнего трансферного окна «Рома» подписала свободными агентами двух именитых центральных защитников – Матса Хуммельса и Марио Эрмосо.

По информации итальянских СМИ, Хуммельс к дебюту за «Рому» еще не готов. Ему понадобится еще как минимум неделя, чтобы набрать оптимальную форму после того, как он два месяца находится без клуба. Его дебют за «Рому» ожидается 22 сентября в матче Серии А против «Удинезе».

А вот Эрмосо готов сыграть за «Рому» уже в ближайшем матче против «Дженоа» (15 сентября). Ранее сообщалось о том, что матч против «Дженоа» пропустит Артем Довбик.

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Марио Эрмосо Матс Хуммельс Рома Рим Серия A Удинезе Дженоа
Олег Дидух Источник: ФК Рома
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