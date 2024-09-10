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  4. Владимир ШАРАН: «У Украины лучше получается играть вторым номером»
Лига наций
10 сентября 2024, 17:17 |
276
0

Владимир ШАРАН: «У Украины лучше получается играть вторым номером»

Известный тренер – о поражении сборной Украины от Албании

10 сентября 2024, 17:17 |
276
0
Владимир ШАРАН: «У Украины лучше получается играть вторым номером»
ФК Минай. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился своим мнением по поводу причин поражений Украины от Румынии от Евро-2024 и от Албании в стартовом матче Лиги наций (1:2):

«Сборная Румынии предстала перед болельщиками на континентальном первенстве как организованная команда, здорово играющая в защите и использующая скорость, когда есть пространство. Это все мы увидели и в поединке с Албанией в исполнении соперника. Честно говоря, я не удивлен, ведь уже давно наблюдается одна тенденция: против сильных соперников мы перестраиваемся, играя в три центральных защитника, как это было на том же чемпионате Европы с Бельгией и в предшествующем ему товарищеском матче с Германией. То есть мы стараемся играть вторым номером от защиты. И у нас получше получается. Но это уже тактика, структура игры.

В последнее время сборная Украины и некоторые наши клубы пытаются играть в билд-ап, в красивый футбол на атаку. Однако мы совсем забыли, что основа основ командной игры и ее фундамент – это оборона. И именно от нее в первую очередь нужно плясать. Почему? Все очень просто: если в защите нашей национальной команды есть проблемы, и мы пропускаем почти в каждом поединке, то тогда, разумеется, нужно делать какие-то выводы.

Мы играем больше на атаку, больше любим контролировать мяч, но к большому сожалению, основная проблема – это игра «один в один». Единоборства мы проигрываем, подбор мяча проигрываем. Не все игроки любят отбирать, а привыкли играть на «чистых» мячах. И это касается многих наших сборников, вне зависимости от амплуа. Кроме тяготения к атаке из наших минусов еще назвал бы некачественное выполнение стандартных положений».

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Владимир Шаран сборная Украины по футболу Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух Источник: UA-Football
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